Técnica em enfermagem é presa em Goiânia suspeita de aplicar golpes do falso sequestro

Uma técnica em enfermagem de 25 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (25), no consultório onde trabalhava, em Goiânia, suspeita de aplicar golpes do falso sequestro na capital. A mulher fazia parte de uma quadrilha, com pelo menos outras sete pessoas. Somente no último domingo (24), o grupo criminoso teria lucrado cerca de R$ 50 mil reais com os golpes. Conforme inform...