Cidades Técnica de enfermagem grávida, que trabalhava em Goiânia, morre em decorrência da Covid-19 Thamy Ferreira trabalhava no Hospital de Queimaduras, em Goiânia

A técnica de enfermagem Thamy Ferreira morreu em decorrência da Covid-19. A profissional, que trabalhava no Hospital de Queimaduras, estava grávida de sete meses e o bebê não sobreviveu. Levantamento do Conselho Regional de Enfermagem de Goiás (Coren-GO) mostra que até dezembro de 2020 mais de 4 mil profissionais de enfermagem foram afastados do trabalho por ca...