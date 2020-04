A técnica de enfermagem e laboratório Adelita Ribeiro, de 38 anos, que morreu no último sábado (4), em Goiânia, nunca passou por cirurgia bariátrica. A afirmação é da família que nega os boatos compartilhados nas redes sociais envolvendo a morte da profissional de saúde. Em diversos comentários no Facebook, Instagram e também pelo Whatsapp, a afirmação era de que o procedimento de cirurgia bariátrica poderia ter deixado a mulher fragilizada e, por esse motivo, teria sido gravemente atingida pelo vírus.

Adelita jamais realizou cirurgia bariátrica. A informação foi repassada ao POPULAR pela prima dela, Maria Claudia, muito próxima à técnica de enfermagem. Coube à Maria Claudia organizar os preparativos para o sepultamento do corpo. “As pessoas estão falando que ela fez cirurgia bariátrica, mas ela não fez. Ela não tinha doença nenhuma. As pessoas estão buscando justificativa onde não tem. Esse vírus é perigoso e pode infectar qualquer um, independente da idade”, completou.

A informação também foi checada pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) que afirmou que a afirmação não é verídica, que ela não passou por cirurgia e que não foi encontrada nenhuma doença pré-existente. Adelita era técnica do Hemolabor e trabalhava no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo.

A técnica de enfermagem trabalhou pela última vez na unidade do Hemolabor, no Hospital do Coração, no Setor Oeste no dia 27 de março, sexta-feira. Seu turno, conforme a rede de saúde, era de 12 por 36, mas ela não teve condições de reassumir a função no turno seguinte por não estar se sentindo bem. Na segunda-feira (30) ela chegou a ir ao trabalho, mas teve uma queda de pressão e foi internada no próprio hospital, onde acabou morrendo no sábado (4) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Por meio das redes sociais, o governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM) voltou a reafirmar que “ela não tinha qualquer comorbidade (doenças que são consideradas fator de risco quando associada ao Covid-19, como cardiopatia, diabetes, entre outras) e perdeu a vida diante de um vírus que mata, independentemente de idade”. Caiado também se solidarizou com amigos e família e postou a foto de Adelita junto a outros colegas pedindo que as pessoas “fiquem em casa”.