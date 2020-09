Cidades Técnica de enfermagem é espancada dentro do Hcamp de Catalão, no sul de Goiás O fato ocorreu na noite desta segunda-feira, 31 de agosto, depois que uma mulher se irritou com a demora do resultado de uma tomografia

Atualizada às 10h28. Uma técnica de enfermagem de 51 anos teve uma de suas mãos quebradas depois de ser agredida na noite desta segunda-feira, 31 de agosto, no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus, em Catalão, Sul de Goiás. A agressão partiu de uma gestante de 27 anos que foi à unidade de saúde em busca do resultado de uma tomografia, mas como não ...