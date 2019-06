Cidades Susy teve sonhos interrompidos e sua alegria deixou saudades Jovem vítima de abuso sexual na UTI de um hospital de Goiânia é lembrada por amigos pela maneira leve e dedicada com que levava a vida e os estudos na faculdade

A alegria de Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, é o que jamais sairá da memória das pessoas. A jovem que foi vítima de abuso sexual dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, na capital, e acabou morrendo no domingo (26), de causas que ainda serão investigadas, era do tipo que tinha muitos amigos e atraía a simpatia das pessoas pelo je...