Cidades Suspensas pela pandemia da Covid-19, Detran retoma blitzes da Balada Responsável em Goiás De acordo com o órgão, a retomada se deu porque o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar registrou aumento do número de acidentes de trânsito na Região Metropolitana de Goiânia

Suspensas desde março devido à disseminação do novo coronavírus, o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) retoma, nesta quarta-feira (12), as blitzes da Balada Responsável no Estado. Fiscalização começa às 22h. De acordo com o órgão, a retomada se deu porque o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar registrou aumento do número de acidentes de trâ...