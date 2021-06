Cidades Suspensa remoção de invasores de área do Estrela Dalva, em Goiânia A retirada estava prevista para as 7 horas desta segunda-feira (28). Justiça atendeu pedindo da Defensoria Pública do Estado de Goiás

Prevista para às 7 horas desta segunda-feira (28) foi suspensa judicialmente a remoção das 180 famílias invasoras de uma área pública municipal no bairro Estrela Dalva, região Noroeste de Goiânia. A decisão da juíza de Direito plantonista Estefane Fiúza Cançado Machado atendeu Tutela Cautelar Antecedente proposta pela Defensoria Pública do Estado de Goiás. A magistrada c...