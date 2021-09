Cidades Suspensão de vacina contra Covid em menores de 18 anos é aterrorizante, diz entidade médica A entidade soltou uma nota nesta sexta (17) com críticas à decisão do governo de mudar as regras da campanha de imunização

A vice-presidente da Sbim (Sociedade Brasileira de Imunizações), Isabella Ballalai, classificou como aterrorizante a decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de recomendar a suspensão da aplicação da vacina contra Covid-19 em adolescentes sem comorbidades, anunciada na quinta-feira (16). A entidade soltou uma nota nesta sexta (17) com críticas à decisão do gov...