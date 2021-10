Prefeitura de Goiânia suspende entrega do BRT após estrago em viaduto

A entrega de parte do Trecho 2 do BRT Norte-Sul, com a circulação dos ônibus no eixo de transporte foi suspensa. A data programada era o aniversário de Goiânia, 24 de outubro. O motivo é um imprevisto. Houve rebaixamento no encabeçamento do viaduto, que está em construção no cruzamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte.

A Prefeitura de Goiânia afirmou ontem que não há nova data prevista para a entrega da obra e do trecho do corredor. A administração municipal declarou, no entanto, que isto só vai ocorrer quando técnicos informem haver plenas condições de liberação do local.

Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que “ao tomar conhecimento de que as obras das estações intermediárias atrasaram e de que não vai conseguir garantir a total segurança do Viaduto da Perimetral Norte, no Trecho 2 do Corredor BRT Norte-Sul, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, determinou que só vai inaugurar a obra quando houver total segurança para a população e a plena condição de operação.”

Série ‘Round 6’ vira preocupação para pais e escolas, em Goiânia

A popularização da série da Netflix “Round 6” tem causado preocupação em pais de adolescentes e crianças de Goiânia e tem movimentado grupos de escolas e de famílias em redes sociais, com discussões acerca do material. Um colégio particular da capital chegou a emitir um comunicado nesta quinta-feira (14) com uma reflexão sobre o conteúdo consumido pelos alunos e outras unidades já têm discutido o tema internamente na capital.

Com classificação indicativa para maiores de 16 anos, o drama sul-coreano, lançado em setembro deste ano e que já se tornou a série mais vista da história da plataforma, retrata a situação de jogadores falidos que aceitam participar de um desafio de sobrevivência com premiação milionária. As provas trazem brincadeiras infantis, como cabo de guerra, bolinhas de gude e “batatinha frita, 1, 2, 3”. Aqueles que não cumprem as tarefas são mortos.

Goiás perderia R$ 1,43 bi com nova regra do ICMS dos combustíveis

O Estado de Goiás poderá perder R$ 1,43 bilhão por ano de arrecadação com a mudança no cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre os combustíveis, bancada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O corte representa 27% de todo o valor arrecadado pelo Estado este ano com ICMS dos combustíveis.

Em todo os Estados, o corte será de R$ 24,1 bilhões anuais, segundo cálculos feitos pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite).

A equipe econômica do governo de Goiás informou que está fazendo estudos para confirmar o valor e que acredita que o cálculo da Febrafite foi levemente superestimado, mas não fechou os dados.