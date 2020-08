Cidades Suspensão de corte de água por inadimplência foi prorrogada em Rio Verde O prazo poderá ser revisto conforme recomendações do Governo de Goiás

Até o dia 31 de agosto está prorrogada a suspensão dos cortes de água por inadimplência dos usuários de Rio Verde. A informação é da Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto (Amae). De acordo com o site da Prefeitura de Rio Verde, com a pandemia do novo coronavírus, e considerando que o acesso à água potável é essencial ao combat...