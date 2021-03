Cidades Suspeitos morrem em confronto com PM durante tentativa de explosão de agência, em Carmo do Rio Verde De acordo com a Polícia Militar, os homens foram surpreendidos por viatura da Rotam

Dois homens que tentaram explodir caixas eletrônicos de uma agência bancária de Carmo do Rio Verde morreram após confronto com policiais militares na madrugada deste sábado (6). A informação foi divulgada pela PM. De acordo com a PM, três suspeitos entraram na agência e estavam colocando os explosivos nos caixas quando uma viatura da Rotam passou pelo local. Ainda ...