Redação O POPULAR com informações do G1 Goiás

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Conjunto Vera Cruz II, localizado no Setor de mesmo nome, em Goiânia, foi furtada na madrugada do último domingo (15) e entre os itens levados estaria um galão de álcool em gel, luvas e máscaras. O caso foi descoberto por funcionários do local quando chegaram para trabalhar logo cedo. Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município confirmou o furto.

Os funcionários da unidade de saúde perceberam que tudo estava revirado e acionaram a polícia para tentar identificar quem pudesse ter praticado o crime. O gestor da UBS registrou uma ocorrência na delegacia da região mas ninguém havia sido preso até o final da manhã desta terça-feira (17).

Em nota, A SMS informou ainda que os medicamentos levados da farmácia já estão sendo repostos. Disse também que o atendimento na unidade segue normal.