Cidades Suspeitos estudaram rotina de advogados assassinados em Goiânia Pedro Henrique disse durante reconstituição do crime que almoçou no restaurante em frente ao local das execuções para analisar o comportamento de Marcus e Frank

Os suspeitos do duplo homicídio dos advogados Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, estudaram a rotina das vítimas. Pedro Henrique Martins, de 25 anos, admitiu que almoçou por duas vezes na companhia do comparsa, Jaberson Gomes, de 24, no restaurante que fica em frente ao escritório das vítimas, na Rua 9-A, no Setor Aeroporto...