Suspeitos de vários homicídios, que postavam os crimes nas redes sociais, são presos em Morrinhos

Três suspeitos de vários homicídios, que até publicavam os crimes praticados nas redes sociais, foram presos. Um deles ficou ferido durante ação da Polícia Militar (PM) e do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), em Morrinhos, no Sul de Goiás. Segundo a polícia, primeiramente foi encontrado um VW Gol branco furtado e com placa clonada, onde estavam dois suspeitos. Então,...