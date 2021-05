Cidades Suspeitos de sequestrarem casal de idosos em Itaberaí são presos em ação integrada Familiares das vítimas pagaram R$ 100 mil de resgate

Quatro homens foram presos suspeitos de sequestrarem um casal de idosos, em Itaberaí, na última quarta-feira (29). Eles receberam R$ 100 mil da família para liberarem as vítimas. Entre os supostos autores está um primo de um dos idosos, que teria planejado o crime. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram pegas em uma fazenda em Itaberaí. Após o pagamento do res...