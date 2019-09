Cidades Suspeitos de roubo a posto de combustíveis são mortos no Parque Oeste Industrial, em Goiânia Caso ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (30) na Rua Americano do Brasil, que está interditada para a realização de perícia

Dois homens morreram após uma ação policial ocorrida na Rua Americano do Brasil, no bairro Parque Oeste Industrial, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla é suspeita de ter roubado dinheiro de um posto de combustíveis localizado no Setor Campinas e teria atirado contra os policiais no momento em que a equipe chegou a...