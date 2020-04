Cidades Suspeitos de roubo a fazendas em Águas Lindas são mortos em ação policial De acordo com a Polícia Militar, nove homens invadiram uma chácara do município e fizeram reféns. Quatro deles morreram

Quatro pessoas suspeitas de roubar fazendas em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foram mortas durante uma ação policial ocorrida na madrugada desta quinta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), o fato ocorreu após nove homens invadirem uma chácara no município e fazerem os moradores reféns. O grupo teria fugido do local com p...