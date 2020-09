Cidades Suspeitos de roubar veículos ficam feridos em ação da PM, em Goiânia Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas para socorrer as vítimas

Atualizada às 11h08. Dois suspeitos de roubar veículos ficaram feridos na manhã desta quarta-feira (2) durante uma ação das Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer as vítimas. A Rotam informou que o local está isolado. Por conta da ação, o tr...