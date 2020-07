Cidades Suspeitos de roubar cargas em Goiás são presos no Mato Grosso do Sul Com a dupla, os policiais apreenderam um bloqueador de sinal, conhecido como “capetinha”, e duas placas de outros veículos

Dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no roubo de cargas em Goiás e no Mato Grosso do Sul foram presos nesta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, após receberem informações das policias Civil e Rodoviária Federal, militares de Goiás e do Mato Grosso do Sul localizaram e apreenderam em Chapadão do Sul um caminhão que teria sido usado para um r...