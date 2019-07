Cidades Suspeitos de roubar cargas de cigarros são alvo de operação em Goiás e no Distrito Federal Policiais cumprem oito mandados de prisões preventivas e onze de busca e apreensão em Valparaíso, Novo Gama e Santa Maria

Atualizada às 9h30. Onze suspeitos de roubar cargas de cigarro foram presos nesta quinta-feira (11) durante uma operação da Polícia Civil em Goiás e no Distrito Federal. Além das detenções, os policiais cumprem oito mandados busca e apreensão em Valparaíso, Novo Gama e Santa Maria. As investigações apontaram que o grupo praticou diversos roubos no Distrito...