Cidades Suspeitos de roubar caixas eletrônicos morrem durante ação policial em Goiânia Dentro do veículo os policiais encontraram três armas, de fabricação caseira, e diversos explosivos

Um adolescente de 15 anos e dois homens, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos, morreram durante uma ação policial, na madrugada desta quarta-feira (20). O caso aconteceu no Anel Viário, próximo a BR-060, no setor Parque Santa Rita, em Goiânia. O adolescente conduzia um carro, com registro de roubo, e estava com ou...