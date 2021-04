Cidades Suspeitos de receptação são presos no Sul de Goiás Os policiais realizaram diligências nas cidades de Goiatuba e Morrinhos, localizadas no Sul do Estado

Dois suspeitos de receptação, de 22 e 25 anos, foram presos neste domingo (25) em operação das policias civis de Goiás e de São Paulo. A corporação realizou diligências nas cidades de Goiatuba e Morrinhos, localizadas no Sul do Estado. Segundo a PC, nos dias 03, 10 e 13 de abril os investigados teriam realizado compras de materiais de construção em uma empresa do int...