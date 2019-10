Cidades Suspeitos de matar um e deixar cinco feridos no fim de setembro em Aparecida são presos Além desse assassinato, dupla confessou ter participado de outros homicídios na cidade

Dois suspeitos de matarem uma pessoa e ferirem outras cinco foram presos na madrugada deste sábado (5), no Jardim Rosa do Sul, em Aparecida de Goiânia. O crime ocorreu no dia 28 de setembro, no bairro Independência Mansões. Os homens foram identificados como Luis Felipe de Souza Santos, de 22 anos, e Ademar de Sousa Leite Filho, de 18 anos. Na ação, o pedreiro Evaldo...