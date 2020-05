Cidades Suspeitos de matar PM no último domingo ficam calados em depoimento Carro, arma e drogas foram apreendidos e investigação indica que criminosos não sabiam que morto era policial. Crime ocorreu na noite de domingo

Os cinco presos por suspeita de participação na morte do cabo da Polícia Militar (PM) Leandro Ferreira França, de 37 anos, na noite do último domingo (3), preferiram não prestar depoimento. Depois de levados para a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), os suspeitos não falaram com a Polícia Civil e não deram qualquer informação sobre como o crime ...