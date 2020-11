Cidades Suspeitos de matar pecuarista em loja de São Miguel do Araguaia são presos Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos foram presos em Goiânia e dois em São Miguel

Quatro suspeitos de matar a tiros o pecuarista Agno Rainere, no dia 30 de setembro, em frente a uma loja de São Miguel do Araguaia, foram presos na manhã de quarta-feira (4), em Goiânia e em São Miguel. A Polícia Civil não divulgou o nome dos suspeitos e nem o que motivou o crime. A corporação vai continuar com as diligências nesta quinta-feira (5) no int...