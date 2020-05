Cidades Suspeitos de matar goiana são presos em Pires do Rio e no Maranhão Lilian de Oliveira foi vista pela última vez no aeroporto de Goiânia, no dia 13 de fevereiro

Os suspeitos de matar a dona de casa, Lilian de Oliveira, de 40 anos, foram presos pela Polícia Civil na quinta-feira (28) e na sexta-feira (29), em Buriticupu (MA) e em Pires do Rio (GO). A vítima estava desaparecida desde o dia 13 de fevereiro, quando retornou ao Brasil vinda de Medellin, na Colômbia e entrou em uma caminhonete prata no Aeroporto Santa Genoveva, em Goi...