Cidades Suspeitos de matar advogados em Goiânia fugiram de moto Morte de dois advogados é investigado com sigilo, mas reportagem apurou que uma motocicleta encontrada no Centro de Goiânia pode ter sido usada na fuga

Os suspeitos da execução dos advogados Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e de Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, fugiram de moto. O veículo foi encontrado por policiais da Rondas Ostensivas Metropolitanas (Rotam) poucas horas depois do crime, estacionada na Rua 3, no Centro de Goiânia, com dois capacetes presos aos retrovisores. Agora as polícias, Militar e Civil...