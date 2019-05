Cidades Suspeitos de latrocínio em casa em Caiapônia são presos Os dois homens confessaram o crime na delegacia. Eles afirmaram que o intuito inicial era cometer apenas um roubo

Os dois suspeitos de matar um homem e ferir seu sogro durante um assalto à uma residência em Caiapônia, região oeste do Estado, foram presos nesta quinta-feira (23) em Barra do Garça (MT). De acordo com o delegado titular de Iporá e responsável pela investigação, Ramom Queiroz, ambos confessaram o crime e alegaram que, inicialmente, pretendiam cometer apenas um roub...