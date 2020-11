Cidades Suspeitos de integrar quadrilha de roubo de caminhonetes de luxo morrem em ação policial em Goiânia Operação foi realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores na manhã desta segunda-feira (9), no Parque Oeste Industrial

Quatro pessoas morreram durante uma operação da Polícia Civil que apura roubos de caminhonetes de luxo no interior de Goiás. Segundo a corporação, houve uma troca de tiros nesta segunda-feira (9), no Parque Oeste Industrial, em Goiânia. Os homens foram alvejados, socorridos, mas morreram no local. A PC informou que a investigação começou após o 43º Ba...