Cidades Suspeitos de furtarem 34 cabeças de gado em Mara Rosa são presos Os animais foram recuperados em Trindade, município da região metropolitana de Goiânia

Foram presos nesta segunda-feira (28), em uma operação da Polícia Civil (PC), três suspeitos de participarem de uma associação criminosa que realizava crimes rurais pelo interior do Estado. No último, durante a madrugada de domingo para segunda-feira, os investigados furtaram 34 cabeças de gado em Mara Rosa, município do Norte goiano. De acordo com informações da PC,...