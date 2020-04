Cidades Suspeitos de furtar quase R$ 50 mil de um supermercado em Águas Lindas de Goiás são presos Além de dinheiro, eles estavam com garrafas de bebidas alcoólicas e ferramentas utilizadas para arrombar o cofre do comércio

Dois homens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (20), suspeitos de furtar quase R$ 50 mil de um supermercado, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) realizava patrulhamento na região, quando os policiais visualizaram uma movimentação suspeita no estabelecimento. Assim que equipes de apoio chegaram ao local, os doi...