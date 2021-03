Cidades Suspeitos de furtar agência bancária em Águas Lindas de Goiás são presos em Goiânia A invasão ocorreu no último domingo (28). O prejuízo que o grupo causou ao banco gira em torno de R$ 700 mil

Cinco suspeitos foram presos em Goiânia, após uma operação integrada entre as polícias Civil e Militar que investigou o furto de uma agência bancária na cidade de Águas Lindas de Goiás, no entorno do distrito Federal, no último domingo (28). Segundo o delegado Fabrício Flávio Rodrigues Pereira e Souza do Grupo Antirroubo a Banco (GAB)/DEIC, o prejuízo que o grupo ca...