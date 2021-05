Cidades Suspeitos de fraude em programa habitacional são alvo de operação do MP, em Itumbiara De acordo com as investigações, grupo teria lesado pessoas carentes do município de Itumbiara e o Estado de Goiás com deduções indevidas de ICMS

Com o objetivo de apurar possíveis irregularidades cometidas por empresas e pessoas físicas no Programa Habitar Melhor, em Itumbiara, o Ministério Público de Goiás deflagrou, na última terça-feira (4), a Operação Cheque Espúrio. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão – oito em Itumbiara e um em Rio Verde – nas residências dos agenciadores do programa estadual n...