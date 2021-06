Cidades Suspeitos de fraudar licitações e corrupção são alvos de operação em Formosa Equipes cumpriram três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão

Atualizada às 8h08. Uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que investiga suspeita de fraude a licitações e corrupção cumpriram, na manhã desta segunda-feira (28), três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão em Formosa, no Entorno do Distrito Federal (DF). A estimativa é que os crimes tenham causado prejuízos de R$ 1,5 mil...