Cidades Suspeitos de falsificar e vender bebidas alcoólicas são presos em Anápolis Mercadoria era comercializada por delivery e produzida em uma casa no Vale dos Pirineus

Dois suspeitos de falsificação e venda de bebidas alcoólicas foram presos nesta quarta-feira (24) em Anápolis, na Região Central de Goiás. A mercadoria era comercializada por delivery e produzida em uma casa no Vale dos Pirineus. No endereço, foram apreendidas garrafas prontas para o consumo e outras vazias, de marcas famosas no mercado, rótulos, funis improvisados para e...