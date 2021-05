Cidades Suspeitos de explodir caixas eletrônicos de uma agência morrem em ação policial em Corumbá de Goiás Com o grupo, os policiais apreenderam, até o início desta manhã, seis armas de fogo

Atualizada às 8h07. Cinco pessoas morreram em uma ação policial, na madrugada desta segunda-feira (10), em Corumbá de Goiás, na região Central de Goiás. As primeiras informações são de que o grupo explodiu caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, localizada a aproximadamente 500 metros do centro da cidade. O grupo foi abordado pela polícia na sa...