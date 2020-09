Cidades Suspeitos de espancar e jogar farmacêutico em caçamba de lixo em Aparecida de Goiânia são indiciados Crime aconteceu em 5 de setembro e trio deve responder por tentativa de homicídio qualificado. Um quarto participante vai responder por lesão corporal

Três suspeitos de espancar e jogar o farmacêutico Wender Henrique Porto, de 32 anos, em uma caçamba de lixo em Aparecida de Goiânia foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado. O crime aconteceu no último dia 5 de setembro no município que integra a Região Metropolitana da capital e um quarto envolvido no início da briga vai responder por lesão corporal. O...