Cidades Suspeitos de atropelarem adolescentes em Goiânia são alvo de operação da DPCA Em abril deste ano, uma adolescente de 15 anos e um amigo dela que vestia uma camisa do Goiás Futebol Clube foram atropelados em uma calçada do Jardim Novo Mundo

Atualizada às 8h34 Os suspeitos da tentativa de homicídio com atropelamento de dois adolescentes no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, ocorrido em abril desde ano, são alvos de mandados de prisão e busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (22). Por meio da Operação Hooligans, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) realiza diligências c...