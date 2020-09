Cidades Suspeitos de atirar em crianças durante tentativa de homicídio morrem em ação policial na GO-020 Polícia Militar apreendeu com os homens duas pistolas e o carro roubado usado na tentativa de homicídio

Dois homens morreram durante uma ação policial, na noite deste sábado (5), na GO-20, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), os suspeitos teriam baleado duas crianças na noite de sexta-feira (4) em uma feira livre do Jardim Itaipu, em Goiânia. Elas estavam com a mãe, que seria o alvo dos bandidos, por ser integrante de uma organização criminosa. Já no sábado, ...