Cidades Suspeitos de assassinar advogados em Goiânia são vistos em hotel; veja as imagens Testemunhas informaram que movimentação era intensa dos hóspedes, que deixaram o local no dia das mortes

Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação em um hotel, no setor Central de Goiânia, dos dois suspeitos dos assassinatos de dois advogados. As gravações são do último domingo, dia 25 de outubro, quando os suspeitos se instalaram no local. Eles deixaram o lugar na última quarta-feira (28), no dia das mortes. As gravações foram obtidas e cedidas ao OPO...