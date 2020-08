Cidades Suspeitos de aplicar golpes com cartões de créditos clonados são presos em Rio Verde Segundo a PM, um deles é estudante de medicina no Paraguai e o outro já é foragido da Justiça. O estudante, que é de Fortaleza (CE), tentou se esconder dentro do banheiro para não ser detido

A Polícia Militar (PM) prendeu um foragido da Justiça de Goiás, de 32 anos, e um estudante de Fortaleza (CE) que cursa medicina no Paraguai, suspeitos de aplicar golpes com cartões clonados, em Rio Verde. A corporação informou que chegou até o apartamento onde os suspeitos estavam durante o cumprimento de mandado de prisão de um dos envolvidos no golpe. Segundo a polí...