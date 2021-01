Cidades Suspeitos de aplicar "golpe do novo número" são presos em Goiânia Investigação aponta que envolvidos se passavam por familiares de vítimas para pedir depósito em dinheiro. Idosa do DF teve prejuízo de R$50 mil

Três suspeitos de envolvimento no "golpe do novo número" foram presos pela Polícia Civil na última sexta-feira (8). De acordo com os investigadores, os suspeitos, com idades de 26, 31 e 32 anos, se passavam por familiares de vítimas para pedir depósito de dinheiro. No curso da investigação, uma vítima de 69 anos, do Distrito Federal, contou à polícia ter t...