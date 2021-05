Cidades Suspeitos de aplicar golpe do novo número em idosa de 71 anos são presos em Goiás Um dos investigados utilizava tornozeleira eletrônica

Três pessoas foram presas em Goiânia pela Polícia Civil de Goiás, suspeitas de praticarem o “golpe do novo número” contra uma idosa de 71 anos, que mora em Minas Gerais. Um dos investigados utilizava tornozeleira eletrônica. As diligências apontaram que os suspeitos teriam se passado pela filha da vítima, alegando um problema em seu aplicativo do banco. Eles pedira...