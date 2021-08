Cidades Suspeitos de aplicar golpe do número novo com prejuízo de quase R$ 31 mil são presos em Goiás Investigação já identificou duas vítimas do Rio Grande do Sul

Três homens, de 27, 30 e 31 anos, e uma mulher, de 20, foram presos suspeitos de aplicar golpes do número novo. As prisões aconteceram em Aragoiânia, Aparecida de Goiânia e na capital. As vítimas do Rio Grande do Sul tiveram prejuízos de aproximadamente R$ 31 mil. As detenções aconteceram na última sexta-feira (27). A Polícia Civil (PC) informou que, até o moment...