Cidades Suspeitos da execução de vigilante penitenciário e mulher são mortos após ação policial em Goiânia Vigilante penitenciário temporário Elias de Souza Silva, de 38 anos, e a mulher dele foram assassinados a tiros próximo do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Dois homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar (PM) nesta quinta-feira (18), no Jardim Primavera, em Goiânia. De acordo com informações preliminares, eles são os suspeitos de terem matado um vigilante penitenciário e a esposa, no Setor Chácara São Pedro, em Aparecida de Goiânia, na manhã de hoje. A Delegacia de Investigação de Homicídios da Policia Civil e a Policia Mi...