Cidades Suspeitos clonaram carro usado em assassinato de Marielle, diz polícia Na mesma operação, também foi preso um policial militar acusado de atrapalhar as investigações sobre a morte da vereadora

Dois homens suspeitos de terem clonado o carro Cobalt prata usado no assassinato de Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes foram presos na manhã desta sexta-feira, 31, em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra a milícia de Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, na zona oeste. Na mesma operação, também foi preso um policial m...