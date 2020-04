Cidades Suspeitos arrancam telhado e furtam alimentos de orfanato em Anápolis Local atende mais de 40 pessoas sendo crianças, adolescentes e deficientes físicos e mentais

Suspeitos arrancaram parte do telhado e invadiram um orfanato nesta segunda-feira (6) e furtaram grande parte dos alimentos no Recanto do Sol, em Anápolis, na Região Central de Goiás. O crime aconteceu durante a madrugada e foi descoberto pela manhã por funcionários do orfanato. Os suspeitos levaram sacos de arroz, estoque de carnes, caixas de leite, óleo, biscoi...