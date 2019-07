Cidades Suspeito se atrapalha e atira no próprio pé em Luziânia Homem confessou que pretendia realizar um roubo, mas a arma disparou

Um jovem de 19 anos foi preso após atirar acidentalmente no próprio pé, na tarde desta terça-feira (23), no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, identificado como Pedro Henrique, pretendia realizar um roubo, mas sem querer atirou em si mesmo quando saia de um carro. O homem procurou socorro em uma Un...