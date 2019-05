Vida Urbana Suspeito se apresenta e confessa ter matado homem com 6 tiros na cabeça durante cavalgada em Goiás A vítima estava no banco do passageiro dentro de um carro, quando o atirador se aproximou e efetuou os disparos; Murilo Rafael deixa três filhos

O açougueiro Murilo Rafael Tomé, de 27 anos, foi assassinado durante uma cavalgada no distrito de Ordália, no último domingo, dia 28 de abril. O povoado faz parte do município de Itauçu, cerca de 70 km de distância de Goiânia. Murilo foi atingido por seis tiros na cabeça e morreu antes de chegar ao hospital. A vítima estava no banco do passageiro dentro de um ...