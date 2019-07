Cidades Suspeito pode ter matado idoso em Caiapônia para não pagar dívida Corpo de Valdivino Augusto Pereira, de 63 anos, foi encontrado no último dia 20. Ele havia deixado Goiânia para fazer uma cobrança

Apontado pelas investigações como o autor do assassinato do aposentado Antônio Vanderlei de Faria, de 65 anos, cujo corpo foi encontrado em um penhasco na zona rural de Caiapônia no último dia 20, Valdivino Augusto Pereira, de 63 anos, teria cometido o crime para não pagar uma dívida que tinha com a vítima. A conclusão é da Polícia Civil de Goiás, que cumpriu, na qua...